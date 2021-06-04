04.06.2021 (00:00)

Минобороны России опубликовало новый мультимедийный раздел, посвященный сохранению исторической памяти, памятников и мемориалов красноармейцам, освободившим Латвию от фашистов

Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» публикует новый историко-познавательный мультимедийный раздел «Жить в памяти и сердцах!», посвященный сохранению исторической памяти, а также сохранению памятников и мемориалов воинам Красной Армии, освободивших Латвию от немецко-фашистских оккупантов.

14 сентября 1944 года советские войска после массированной артиллерийской и авиационной подготовки перешли на рижском направлении в крупномасштабное наступление. Так началась Прибалтийская наступательная операция – одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий. Им противостояли самые боеспособные формирования немецких войск, и неприступные, как считало командование Вермахта, укрепленные оборонительные рубежи в лесисто-болотистой местности.

Бои за освобождение советских прибалтийских республик носили ожесточенный характер, противник часто переходил в контратаки, некоторые позиции переходили из рук в руки по несколько раз. 7 октября 1944 года Адольф Гитлер объявил город Ригу крепостью. Но благодаря мужеству и героизму советских солдат, умелому руководству командиров, обеспечивших тесное взаимодействие всех видов войск, и грамотному замыслу операции, уже 13 октября Москва салютовала доблестным освободителям Риги. 24 ноября 1944 года Прибалтийская операция завершилась полным успехом.

В историческом разделе размещены документы о теплой встрече войск Красной Армии местными жителями на освобожденной латвийской земле. Так, в донесении начальнику Политического управления 3-го Прибалтийского фронта говорится: «Население города Рига – рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты – встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, с портретами руководителей нашей партии и правительства».

В другом опубликованном документе – политдонесении начальника политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии – также упоминается о теплой встрече воинов-освободителей рижанами: «Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало [нас] приветливее, чем в Риге».

За мужество и героизм, проявленные при освобождении прибалтийских республик, 112 советских воинов были удостоены высокого звания Героя Советского Союза; трое были награждены второй медалью «Золотая Звезда»; свыше 332 тысяч бойцов и командиров получили ордена и медали. За отличие в боях 131 воинское формирование получили почетные наименования Рижских, Таллинских, Валгинских и других.

За свободу Латвии свои жизни отдали более 205 тысяч красноармейцев. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны.

К сожалению, в последние годы в Латвии активизировались силы, которые стремятся во чтобы то ни стало уничтожить прошлое собственной страны. С попустительства, а в некоторых случаях с одобрения латвийских властей повсеместно происходят акты надругательства над памятниками и монументами, посвященными советским воинам-освободителям.

На сегодняшний день на территории латвийской столицы находятся 25 советских воинских захоронений, в которых погребено 45 тысяч человек. Своеобразным символом всех погибших за Ригу стал возведенный в городе в 1985 году величественный монумент «Освободителям Риги». С 1990-х годов и до сих пор это монументальное сооружение словно ведет непримиримую борьбу с латвийскими радикалами, упорно предпринимающими попытки его демонтировать или уничтожить. Так, в 1997 году два злоумышленника (члены латвийской националистической группировки), пытаясь подорвать скульптуры, погибли от срабатывания собственной бомбы. В 2012 году с предложением снести памятник выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

В 2019 году депутат Сейма из партии «Новое единство» Ойяр Эрик Калниньш предложил очень тонкое «решение»: «Можно демонтировать его не физически, а психологически». Для этого было предложено переименовать памятник и дополнить его «поясняющими табличками, отражающими исторический контекст», а сам парк вокруг него «переделать в соответствии с довоенной планировкой».

Не все памятники советским воинам-освободителям в Латвии успешно противостоят натиску радикалов. В разделе представлена учетная карточка воинского захоронения в городе Егабпилс – захоронения, своей трагической судьбой в очередной раз подтверждающего варварство и беспринципность местных «патриотов». В феврале 2021 года неизвестные при помощи трактора «демонтировали» с памятника на месте этого захоронения советскую пушку ЗиС-3 – знаменитого орудия времен Великой Отечественной войны. В марте государственная полиция Латвии установила местонахождение орудия – на дне реки Даугавы. Вслед за тем власти заявили, что средств на подъем пушки и восстановление памятника у них нет. Более того, ряд официальных лиц, в том числе руководство страны, прямо высказались против возвращения орудия на захоронение.

Другой пример того, как в Латвии пытаются умалить роль Красной Армии в освобождении их страны, можно наблюдать в городе Даугавпилс. В местном парке Дубровина мемориальная композиция на советском воинском захоронении 1944 года пришел в неудовлетворительное состояние. Осенью 2020 года российская дипмиссия в Латвии направила в местную администрацию проект договора, предусматривающего ремонтно-восстановительные работы по сохранению мемориала за счет российской стороны. Ответа от местных властей по сей день не последовало. И мемориал продолжает разрушаться...

Попытки перекроить историю, вычеркнуть из нее воинов-красноармейцев, предпринимались и во многих других латвийских городах, к примеру, в Лимбаже, Елгаве, Саласпилсе. При этом, если первоначально подобной деятельностью занимались маргинальные националистические группировки, то в последнее время вопрос о сносе советских памятников часто ставится на уровне правительства. В 2019 году в ходе обсуждения данной темы председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихорд Колс предлагал в одностороннем порядке денонсировать статью об охране мемориальных построек в российско-латвийском соглашении от 30 апреля 1994 года.

В новом разделе на сайте российского военного ведомства опубликован ряд исторически значимых документов, призванных напомнить официальным лицам Латвии о взятых ими на себя обязательствах по сохранению и благоустройству советских воинских захоронений на территории страны. Одним из первых в разделе представлено Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики от 30 апреля 1994 года. В документе в статье 13 прямо прописано, что «с учетом международной практики Латвийская Сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики».

Другой представленный в разделе документ посвящен обязанностям сторон поддерживать в надлежащем состоянии воинские захоронения и мемориалы на них. В этом документе – Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о статусе латвийских захоронений на территории Российской Федерации и российских захоронений на территории Латвийской Республики от 18 декабря 2007 – в статье 2 указывается, что стороны обязаны не допускать вандализма и других противоправных деяний в отношении воинских захоронений.

Значительная часть опубликованных на сайте российского военного ведомства документов рассказывает о красноармейских воинских захоронениях в Екабпилсе, Даугавпилсе и Елгаве, и о боях, в ходе которых Красная Армия освободила от немецко-фашистских оккупантов эти города.

Представленные в разделе фотографии мемориала в Елгаве наглядно демонстрируют то, к каким приемам прибегают фальсификаторы истории в попытках умалить роль Красной Армии в освобождении Латвии. В конце 1990-х годов в Елгаве в парке Стацияс величественный монумент советским воинам-освободителям, воздвигнутый над братской могилой, под предлогом грозящего памятнику разрушения был заменен на малозаметную памятную плиту. Однако, согласно учетной карточке воинского захоронения в этом месте покоятся останки девяти Героев Советского Союза. Приведенные в разделе наградные материалы расскажут о подвигах некоторых из них.

Похороненный в этой братской могиле Герой Советского Союза старший сержант Хакимьян Ахметалин, как отмечено в его наградном листе, четыре раза получал правительственные награды. О значении одного из боев его подразделения и о героической гибели старшего сержанта свидетельствуют строки опубликованного документа. «Взвод под его командованием, несмотря на ураганный огонь противника, при помощи шинелей преодолел проволочные заграждения. Ворвавшись в траншеи уничтожил в рукопашной схватке 2 ст. (станковых – прим. ред.) пулемета с расчетами. Крепко удерживал занятый рубеж. Воспользовавшись этим, другие две роты, развивая достигнутый успех, прорвали оборону противника. Это было началом победного наступления войск 2-го Прибалтийского фронта». В своем последнем бою он и еще 10 бойцов его взвода, оказавшись в окружении, в течение суток отбивали яростные атаки превосходящих сил противника и удерживали высоту. В этой схватке выжил только один боец, остальные, включая Хакимьяна Ахметалина, погибли прежде, чем подкрепления смогли прорваться к окруженным.

Кроме советского воинского захоронения в парке Стацияс в Елгаве находятся и другие братские могилы красноармейцев. В разделе представлена учетная карточка воинского захоронения, находящегося на улице Грауду. Согласно приведенному в документе списку погребенных, в этой могиле находятся останки 398 солдат и офицеров Красной Армии. В разделе приведены наградные документы и описание подвигов некоторых из них.

В наградном листе на командира звена штурмовиков гвардии старшего лейтенанта Ивана Штабельникова о присвоении ему звания Героя Советского Союза описан интересный боевой эпизод. Его группа в составе 5 самолетов во время выполнения задания подверглась внезапной атаке 8 истребителей противника. Несмотря на это, звено под руководством Ивана Штабельникова продолжало атаковать наземные цели. Однако его самолет в ходе воздушного боя был подожжен, а стрелок, прикрывающий заднюю полусферу – убит. Тем не менее лейтенант Штабельников «… вышел на неуправляемом самолете и полностью горящем на свою территорию. Под преследованием одного ME-109 (немецкий самолет-истребитель «мессершмитт» – прим. ред.) упал в расположении своих войск. Противник продолжал расстреливать горячий самолет на земле…».

Некоторые братские могилы в Елгаве напоминают о зверствах фашистских приспешников. Согласно опубликованной учетной карточке воинского захоронения, расположенного на улице Авиацияс, в этом месте погребено около 12 тысяч человек – узников нацистских концлагерей, большинство имен которых установить не удалось. В документе приведено краткое описание мемориала: «На северной стороне кладбища сооружена мемориальная стена с надписью «1941. Жертвам фашистского террора. 1945». Позади стены установлен памятник с надписью: «Жертвы фашистского террора. 1941-1945. Люди будьте бдительны!». Многие из погребенных здесь – советские военнопленные из расположенного в городе концлагеря.

Елгаву, важный узел коммуникации между Прибалтикой и Восточной Пруссией, фашисты превратили в мощный опорный пункт. Однако журнал боевых действий 279-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта свидетельствует о бессмысленности сопротивления противника в данном районе. Большая часть города была освобождена 31 июля 1941 года: «Дивизия во взаимодействии с танками и 347 сд (стрелковой дивизией – прим. ред.) овладела городом Елгава (Митава), основным узлом коммуникаций, связывающих Прибалтику с Восточной Пруссией». Но несмотря на это, противник продолжил яростно сопротивляться, нередко переходя в контратаки. Так, запись в журнале от 1 августа 1944 года сообщает: «Дивизия в течение ночи и дня успешно отбивала контратаки противника и одновременно отдельными отрядами вела вторичную проческу города».

Запись из журнала боевых действий 347-й стрелковой дивизии прямо указывает на отчаянность обреченного противника: «Мелкие группы, засевшие на чердаках зданий, оказывая бесполезное сопротивление, уничтожались нашими частями».

В разделе представлена учетная карточка воинского захоронения в городе Екабпилс (того самого, с варварски демонтированным орудием). В документе, помимо фотографии памятника и схемы местоположения братского захоронения, приведен поименный список погребенных здесь: полковник Сахабутдин Газеев, гвардии генерал-майор Сергей Куприянов, гвардии полковник Гавриил Шарикалов.

Посетители раздела смогут ознакомиться с их подвигами из опубликованных наградных материалов. Офицеры были посмертно награждены орденами Отечественной войны I степени. Все они в августе 1944 года, непосредственно управляя боем, погибли на передовой.

В наградном листе на начальника автобронетанковых войск 130-го стрелкового латышского корпуса полковника Сахабутдина Газеева указано, что за все время войны он был три раза ранен. В своих последних боях Газеев «… при форсировании реки Айвиексте хорошо организовал переправу танков и самоходной артиллерии, в результате чего река Айвиексте была форсирована нашими частями, и, несмотря на сильные контратаки противника, части расширили плацдарм на западном берегу, прочно удержали занимаемые рубежи и, кроме того, нанесли ряд последовательных ударов».

В наградном листе на командующего артиллерией 130-го стрелкового латышского корпуса гвардии полковника Гавриила Шарикалова отмечается, что он, выполняя свои обязанности по руководству артиллерийскими подразделениями, находился на передовой: «… находясь на наблюдательных пунктах лично руководил ведением артиллерийского огня и в нужных направлениях сосредотачивал огонь по узлам сопротивления противника». В последних боях: «В результате умелого руководства всей артиллерии прорыва и артиллерией усиления тов. Шарикаловым обеспечен прорыв в глубину на 65 км и выход на рубеж реки Айвиексте».

В опубликованном журнале боевых действии 29-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта рассказано, как 9 августа 1944 года передовые советские части освободили город Екабпилс: «Подвижной мотоотряд, ведя усиленную разведку в течение ночи в направлении г. Екабпилс, уточнив силы и состав противника, обороняющий город, к 11:00 9.8.1944г. смелыми, дерзкими и энергичными действиями полностью уничтожил гарнизон противника, обороняющий город, и штурмом овладел последним».

В разделе представлена учетная карточка воинского захоронения в городе Даугавпилс в парке Дубровина.

Из описания мемориального комплекса, приведенного в документе, виден масштаб и значимость этого памятного сооружения: «В его центре расположены 7 клиновидных гранитных памятников, на которых укреплены металлические пластины с именами похороненных воинов. Перед ними установлена памятная плита с православным крестом и устройство для Вечного огня. Перед мемориалом установлена памятная плита с обозначением года освобождения города Даугавпилса». В братской могиле под мемориалом погребены семь воинов Красной Армии. Двое из которых – Герои Советского Союза.

В разделе опубликованы именные списки безвозвратных потерь и наградные листы с описаниями подвигов погибших. Например, начальник войск связи 4-й ударной армии генерал-майор Яков Лагодюк был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени за то, что: «… в тяжелых условиях лесисто-болотистой местности, при недостатке средств связи и большом протяжении коммуникаций осуществил правильное и оперативное руководство войсками связи и обеспечил управление войсками армии на участке Полоцк – Дрисса – Бигосово – Краслава – Двинск (прежнее название Даугавпилса – прим. ред.)».

Представленный в разделе журнал боевых действий 360-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта подробно рассказывает об освобождении 27 июля 1944 года города Даугавпилс: «Передовые подразделения частей дивизии в 7:00 ворвались на окраины города Двинск и завязали уличные бои с мелкими группами автоматчиков противника. Первыми в г. Двинск ворвался 1195 сп (стрелковый полк – прим. ред.) и 419 орр (отдельная разведывательная рота – прим. ред.), которые стремительным продвижением вперед, обходя с флангов и с тыла опорные пункты противника, быстро очистили от противника город Двинск. 360 СНД (стрелковая Невельская дивизия – прим. ред.), первая водрузила знамя над городом Двинск, которое было сохранено жителями этого города».

Также в город Даугавпилс в то утро ворвались части 311-й стрелковой дивизии, о чем свидетельствует журнал боевых действий соединения: «1067 сп (стрелковый полк – прим. ред.) преследуя отступающего противника, в 7:00 с боями, на плечах отступающего противника, ворвался в западную окраину Двинска. [К] 18:00 части дивизии полностью очистили от противника город Двинск, который является важным опорным пунктом на правом берегу Двины и железнодорожным узлом Латвийской ССР».

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Иосифа Сталина командующему фронтом генералу армии Андрею Еременко 311-й стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование «Двинской».

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.

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