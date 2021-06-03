03.06.2021 (22:26)
На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов
Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию постов разведки в позиционном районе.
В рамках мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделений БЛА совершили марш в назначенный район полигона «Хмелевка», развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и провели разведку местности. Расчёты проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений соединения при выполнении ими боевых стрельб на полигоне.
В тренировке приняли участие несколько расчётов, необходимым условием выполнения задачи было обнаружение «противника» в кратчайшее время, на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата.
Все расчёты БЛА соединения морской пехоты БФ показали свой профессионализм и уложились в нормативные сроки.