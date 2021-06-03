03.06.2021 (22:26)

На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов

Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию постов разведки в позиционном районе.

В рамках мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделений БЛА совершили марш в назначенный район полигона «Хмелевка», развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и провели разведку местности. Расчёты проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений соединения при выполнении ими боевых стрельб на полигоне.

В тренировке приняли участие несколько расчётов, необходимым условием выполнения задачи было обнаружение «противника» в кратчайшее время, на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата.

Все расчёты БЛА соединения морской пехоты БФ показали свой профессионализм и уложились в нормативные сроки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице