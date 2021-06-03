Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2021 (22:26)

На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов

Фото Видео

Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) соединения морской пехоты Балтийского флота провели тренировку по развёртыванию постов разведки в позиционном районе.

В рамках мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделений БЛА совершили марш в назначенный район полигона «Хмелевка», развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и провели разведку местности. Расчёты проводили разведку замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и развёртывания подразделений соединения при выполнении ими боевых стрельб на полигоне.

В тренировке приняли участие несколько расчётов, необходимым условием выполнения задачи было обнаружение «противника» в кратчайшее время, на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата.

Все расчёты БЛА соединения морской пехоты БФ показали свой профессионализм и уложились в нормативные сроки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов
Военнослужащие сухопутных подразделений Балтийского флота приступили к этапу одиночной подготовки
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту достиг экономии энергоресурсов на 25 миллионов рублей
Боевые стрельбы гранатометчиков и снайперов Балтийского флота стартовали в Калининградской области

Метки:
Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false