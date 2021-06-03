03.06.2021 (21:00)

В филиале Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» открылась выставка «Военно-морское образование в СССР»

В филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого на крейсере «Аврора» открылась очередная временная плоскостная выставка «Военно-морское образование в СССР. История создания ВМУЗов и воспитания офицерских кадров для ВМФ Советского Союза». Экспозиция призвана напомнить посетителям о военно-морском образовании в СССР и истории создания Высших Военно-Морских учебных заведений.

Одним из важнейших компонентов поддержания достаточного военно-морского потенциала СССР являлось кадровое обеспечение Военно-морского флота (ВМФ). Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов, памятник которому встречает каждого при входе в Военно-морскую академию, оставил в своих мемуарах такую запись: «Подготовка кадров – это девять десятых создания большого флота».

Первым учебным центром, давшим начало, в том числе и советскому военно-морскому образованию, была Школа математических и навигацких наук в Сухаревой башне в Москве. Главной ее задачей являлась подготовка морских офицеров. 1 октября 1715 года в Санкт-Петербурге – на базе старших классов Навигацкой школы создана Морская академия или Академия морской гвардии.

Задача совершенствования наиболее перспективных морских офицеров в точных и прикладных морских науках была решена в 1827 году императором Николаем I созданием Офицерских классов. Так было положено начало академическому образованию офицеров Русского флота

В первой трети XIX века в России сложилась сеть военно-морских образовательных учреждений, которая включала Морской кадетский корпус с Офицерским классом и подготовительным отделением, Училище корабельной архитектуры, Штурманское Балтийских флотов училище, Николаевское штурманское училище, Морское артиллерийское училище.

Опыт дальних плаваний и боевых действий в удаленных районах Мирового океана потребовал глубокой, требующей научного подхода, профессиональной подготовки штурманов и инженеров-кораблестроителей. Поэтому в 1798 году штурманские роты были преобразованы в морские училища с расширенной программой обучения и более совершенной учебно-материальной базой. В том же году в Санкт-Петербурге и Николаеве были созданы училища корабельной архитектуры. Состоялось формирование сети дифференцированных по специальностям учебных заведений.

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