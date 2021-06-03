03.06.2021 (18:30)

Для ВМФ России будет построена серия малых морских танкеров проекта 03182

Для ВМФ России будет построена серия малых морских танкеров проекта 03182, которые пополнят состав вспомогательного флота. Вопрос хода серийного строительства судов этого проекта обсуждался на рабочем совещании в Адмиралтействе, которое проводилось под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова и было посвящено надводному кораблестроению.

Малые морские танкеры проекта 03182 являются многоцелевыми судами, способными транспортировать жидкие и сухие грузы. Они призваны эффективно решать задачи снабжения кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море

Ранее, 29 мая в состав Военно-Морского Флота был торжественно принят малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов», построенный на нижегородском предприятии «Волга» по проекту 03182. Церемония прошла в Севастополе. В ходе церемонии на малом морском танкере «Вице-адмирал Паромов» был поднят Андреевский флаг.

В ближнесрочной перспективе для вспомогательного флота ВМФ России будет построено еще 3 малых морских танкера этого проекта. Два из них будут построены на Восточной верфи.

Проект малого морского танкера 03182 был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро.

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