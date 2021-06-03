03.06.2021 (19:40)

В ЦДРА прошел традиционный турнир по бильярду памяти Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева

В Зале бильярда Центрального Дома Российской Армии состоялся традиционный турнир по бильярду, посвященный памяти Героя России генерал-полковника Геннадия Трошева. Турнир организовал Клуб военачальников Российской Федерации.

На церемонии открытия участников соревнований приветствовали президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов и начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко. Они рассказали о славной боевой биографии Героя России, генерал-полковника Геннадия Трошева, который прошел путь от курсанта Казанского высшего танкового командного училища до командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, вспомнили о его страстном увлечении бильярдом. Старт турниру дал судья Московской областной федерации бильярда Вячеслав Назаров.

В течение трех часов на столах с зеленым сукном развернулась увлекательная борьба, в которой участвовали старейшие представители видов Вооруженных Сил и других силовых ведомств Российской Федерации: Сухопутных войск, ВКС, ВМФ, МВД, Внутренних войск МВД, Пограничных войск ФСБ России.

В итоге напряженных и интересных баталий 3 место завоевал генерал-полковник Вячеслав Дадонов (Внутренние войска МВД России), вторым призером стал генерал армии Анатолий Куликов, уступивший в финале неоднократному победителю турнира генерал-полковнику Валерию Баранову (Внутренние войска МВД СССР). Чемпион, помимо медали, удостоился главного приза – кубка.

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