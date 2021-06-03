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03.06.2021 (19:30)

Сборная РВСН стала призером Всеармейского конкурса «Полевая кухня»

Сборная команда Ракетных войска стратегического назначения стала призером Всеармейского конкурса «Полевая кухня» среди военных поваров, который состоялся в Саратовской области на базе Вольского филиала Военной академии МТО.

Участники состязаний продемонстрировали мастерство приготовления полноценных обедов в полевых условиях, а также изготовления хлебобулочных изделий в передвижных кухнях и полевых хлебозаводах.

Военные повара и пекари провели  мастер-классы для сослуживцев, на которых рассказали  все тонкости организации питания в полевых условиях.

 Победителей конкурса определяла специальная комиссия, которая оценивала такие свойства продуктов как вкус, цвет, запах, а также их эстетический вид и внешнее оформление блюд.

РВСН представляла команда лучших военных поваров из Ужурского, Козельского, Йошкар-Олинского, Юрьянского и Тагильского ракетных соединений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска , Полевая кухня , АрМИ
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