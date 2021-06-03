03.06.2021 (18:00)

Минобороны России провело совместное с РГО заседание под председательством статс-секретаря – замминистра обороны РФ Николая Панкова

Минобороны России провело совместное с Русским географическим обществом (РГО) заседание под председательством статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ Николая Панкова.

В рамках заседания состоялся осмотр выставочной экспозиции, посвященной совместным мероприятиям ВС РФ и РГО. Также состоялась церемония награждения военнослужащих, наиболее отличившихся в ходе выполнения совместных с РГО мероприятий.

«В Вооруженных Силах Российской Федерации, – сказал Николай Панков, – на добровольной основе активно реализуется деятельность, направленная на сохранение и популяризацию географического, исторического и культурного наследия России. В апреле 2021 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Русским географическим обществом и Министерством обороны Российской Федерации. Важными направлениями нашего сотрудничества являются формирование, поддержка и направление общественной инициативы населения Российской Федерации, в том числе личного состава Вооруженных Силах Российской Федерации на всестороннее исследование географической, этнокультурной и исторической самобытности России для более полного и глубокого понимания ее роли и места в современном мире, стимулирование и организация активного участия военнослужащих в природоохранной деятельности, формирование ответственного отношения к окружающей среде».

Николай Панков подчеркнул, что «особым направлением нашей совместной работы является сохранение, использование и популяризация военно-географического, военно-геологического и другого научного наследия военнослужащих, внесших вклад в развитие науки».

Реализация наиболее значимых совместных с Русским географическим обществом экспедиционных проектов от Минобороны России осуществляется уже не первый год Экспедиционным центром Минобороны России.

«Проводимая нами работа безусловно очень важна и интересна, – сказал заместитель главы военного ведомства. – Новый импульс получили мероприятия ежегодного открытого всероссийского Конкурса фотографий «Маяки России», организованного Главным командованием Военно-Морского Флота совместно с Русским географическим обществом и направленного, в первую очередь, на привлечение внимания к истории развития маячного дела в России и воспитание патриотизма через искусство фотографии. Впервые в этом году на этапе приема конкурсных работ уже представлено более 260 фотографий».

Далее он добавил, что сложных климатических условиях в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто» военнослужащие Национального центра управления обороной Российской Федерации совместно с представителями Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации и Русского географического общества со 2 по 10 мая 2021 года совершили восхождение на западную вершину горы Эльбрус. Акция прошла в память о военнослужащих Красной Армии, защищавших Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

Проведенные на площадках Минобороны России, видов Вооруженных Сил, военных округов, Северного флота, родов войск Вооруженных Сил тематические выставки, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы России, годовым праздникам видов Вооруженных сил, военных округов, Северного флота, родов войск Вооруженных Сил и центральных органов военного управления, а также демонстрация в субъектах Российской Федерации совместной с Русским географическим обществом передвижной выставочной экспозиции с экспонатами «Золотого фонда Русского географического общества» вызывают живой интерес у посетителей.

Также в 2021 году Министерством обороны Российской Федерации совместно с Русским географическим обществом организованы мероприятия экспедиционной деятельности.

Николай Панков назвал два из них: это географическая экспедиция «Трансполярная магистраль» и комплексная экспедиция с Главным командованием Военно-Морского Флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

«Работа строится в тесном взаимодействии с представителями Русского географического общества и, конечно же, будет продолжена, – заявил Николай Панков. – Сегодня в нашем заседании от Русского географического общества участвуют академик Касимов Николай Сергеевич, Первый Вице-президент Русского географического общества; Корлыханов Сергей Васильевич, заместитель исполнительного директора – директор Департамента регионального развития; Чечулин Сергей Анатольевич, директор Департамента экспедиционной деятельности и развития туризма. Их мнение в дальнейшем будет учтено в реализации наших совместных проектов», – добавил Николай Панков.

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