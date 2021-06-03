03.06.2021 (19:20)

Минобороны России завершило прием заявок на конкурс инновационных проектов «Прорыв в будущее»

Минобороны России завершило прием заявок в рамках конкурса на лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации «Прорыв в будущее».

Более 70 работ поступило от авторских коллективов и отдельных авторов научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России и научных рот Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организаторы мероприятия в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Министерства обороны Российской Федерации отмечают широкую тематическую направленность представленных работ. Большое внимание конкурсантов уделено применению современных информационных технологий, новым методам обучения военнослужащих, информационной безопасности, материально-техническому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наибольшее количество проектов поступило от Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии В.В.Хрулёва, Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского и Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени адмирала Н.Г.Кузнецова».

Конкурсная комиссия, в состав которой входят более 30 экспертов от органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России проведут всестороннюю оценку работ и определят призеров и лауреатов конкурса. Награждение победителей пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» на площадке Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021».

Конкурс проводится ежегодно в рамках Всеармейского фестиваля «Армия России», его проведение вызывает значительный интерес среди научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава Вооруженных Сил Российской Федерации и создает условия для выявления талантливых специалистов военно-научного комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организатором мероприятия выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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