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03.06.2021 (19:10)

Перспективы развития нанотехнологий и биотехнических систем обсудили в технополисе «ЭРА»

Научное сообщество провело в Военном инновационном технополисе «ЭРА» III Всероссийскую научно-техническую конференцию «Состояние и перспективы развития современной науки по направлениям «Нанотехнологии и наноматериалы» и «Биотехнические системы и технологии».

Повестка мероприятия охватывала круг вопросов, связанных с научно-техническими разработками, перспективными технологиями сохранения здоровья и повышения профессиональной работоспособности личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

Конференция проходила в течение двух дней в формате видеоконференцсвязи. Работа специалистов была организована по четырем секциям: «Нанотехнологии и наноматериалы», «Инновационные клеточные технологии», «Медико-психологический мониторинг профессиональной надежности военнослужащих. Молекулярно-генетические исследования» и «Биомедицинские и аддитивные технологии».

В своих докладах участники большое внимание уделили перспективам использования аддитивных технологий в медицине, разработкам систем ранней диагностики заболеваний легких с использованием искусственного интеллекта, возможностям профилактики внезапной сердечной смерти, а также использованию наноматериалов и нанатехнологий в электронике и в компьютерных системах.

В обсуждении приняли участие свыше 70 человек: представители центральных органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, Российской академии наук и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В числе гостей более 40 докторов и кандидатов наук, которые представили свои доклады и ознакомились с организацией работы специализированных лабораторий технополиса.

Как отметили организаторы мероприятия в военном иннограде, лучшие из докладов войдут в рецензируемый сборник научных трудов «Вестник технополиса «ЭРА».

Мероприятие проходило под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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