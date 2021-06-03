03.06.2021 (19:00)
Среди военных довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации прошел конкурс детского творчества «Вместе – победим!»
Среди военных довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации прошел конкурс детского творчества «Вместе – победим!». Конкурс был организован Главным управлением военной полиции Министерства обороны Российской Федерации в рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 годах
Тематика конкурса подразумевала собой моральную поддержку команд военных автомобильных инспекций военных округов, Северного флота и ВАИ г. Москвы, принимающих участие во всеармейских соревнованиях и сборной команды Российской Федерации, участвующей в международном конкурсе «Дорожный патруль».
К рассмотрению принимались видеообращения, плакаты, рисунки, речевки, «кричалки» и т.д.
В конкурсе приняло участие 30 образовательных организаций, из которых 5 – вне общего зачета (юнармейские местные отделения и отряды юных инспекторов движения).
Целью конкурса было повышение интереса воспитанников к военной службе по контракту, в том числе в ВАИ, а также к Армейским международным играм.