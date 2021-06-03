03.06.2021 (18:50)

Военно-медицинская академия приняла участие в III Всероссийской научно-технической конференции в технополисе «ЭРА»

27-28 мая в военном инновационном технополисе «ЭРА» состоялась III Всероссийская научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития современной науки по направлениям: «Нанотехнологии и наноматериалы» и «Биотехнические системы и технологии».

Открывая конференцию заместитель начальника технополиса «ЭРА» по медико-биологической деятельности член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Александр Фисун пожелал участникам плодотворной работы по обмену опытом и поиску точек соприкосновения в научных проектах.

На пленарном заседании конференции научные консультанты и руководители лабораторий медико-биологическиого направления технополиса подвели итоги научно-исследовательских работ, проведенных в 2020-2021гг. Военно-медицинской академией совместно с операторами научной роты отдела (медико-биологических исследований) ВИТ «ЭРА».

В секционных заседаниях, посвященных вопросам «Биотехнических систем и технологий» приняли участие более 20 исследовательских, образовательных и медицинских организаций России, в том числе Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова и другие.

На заключительном заседании конференции были подведены итоги выполнения совместных научно-исследовательских работ, а также намечены пути дальнейших совместных исследований.

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