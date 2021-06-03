Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2021 (18:15)

В воинских частях ВТА начался комплекс мероприятий по противодействию наркомании

В соединениях и воинских частях военно-транспортной авиации стартовал комплекс мероприятий, направленный на противодействие наркомании «Армия против наркотиков».

Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и недопущение потребления и распространения наркотических средств военнослужащими и членами их семей.

В подразделениях ВТА будут организованы часы информирования, на которых до всего личного состава будут доведены статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, выступят представители прокуратуры и медицинские работники.

Также с командирами подразделений пройдут методические занятия, на которых будут рассмотрены вопросы деятельности должностных лиц по недопущению проникновения наркотических и психотропных веществ в воинские коллективы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Вертолетчики ЦВО выполнили учебно-тренировочные полеты в темное время суток в Новосибирской области
В парке «Патриот» пройдет масштабный праздник, посвященный 90-летию военно-транспортной авиации
В Амурском соединении дальней авиации проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни
На полигоне под Рязанью завершился финальный этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2021»

Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false