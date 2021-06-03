03.06.2021 (18:15)

В воинских частях ВТА начался комплекс мероприятий по противодействию наркомании

В соединениях и воинских частях военно-транспортной авиации стартовал комплекс мероприятий, направленный на противодействие наркомании «Армия против наркотиков».

Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и недопущение потребления и распространения наркотических средств военнослужащими и членами их семей.

В подразделениях ВТА будут организованы часы информирования, на которых до всего личного состава будут доведены статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, выступят представители прокуратуры и медицинские работники.

Также с командирами подразделений пройдут методические занятия, на которых будут рассмотрены вопросы деятельности должностных лиц по недопущению проникновения наркотических и психотропных веществ в воинские коллективы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице