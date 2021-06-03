03.06.2021 (18:17)

В КВЦ «Патриот» состоялась заключительная Планирующая конференция с участием представителей стран-организаторов АрМИ-2021 и военно-дипломатического корпуса

Сегодня в КВЦ «Патриот» состоялась заключительная 3-я международная Планирующая конференция с участием представителей стран-организаторов АрМИ-2021 и военно-дипломатического корпуса.

В работе конференции приняли участие представители 12 военных ведомств стран-соорганизаторов АрМИ-2021: Армении, Алжира, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Сербии, Узбекистана, Монголии и России, а также более 130 представителей военно-дипломатического корпуса из 27 стран Азии, Африки, Европы и Америки.

На конференции военным атташе иностранных государств, представителям стран организаторов конкурсов российская сторона довела результаты работы по подготовке к АрМИ-2021. Так по состоянию на 1 июня в АрМИ-2021 изъявили желание принять участие 277 команд из более чем 40 страны. Четыре страны: Буркина-Фасо, Индонезия, Перу и Саудовская Аравия примут участие в играх впервые. Также был доведен порядок пересечения границы и требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм для пребывающих команд.

В свою очередь представители стран организаторов Игр проинформировали своих коллег о мерах принятых по подготовке инфраструктуры проводимых конкурсов на национальных территориях. В этом году совместно с Российской Федерацией проводить АрМИ-2021 будут 11 стран. На их территории пройдет 21 конкурс.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание Совета международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2021, на котором участники и организаторы Игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с Положениями о судействе, работе Главной судейской комиссии, организации информационного обеспечения.

Армейские международные игры – 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе игр планируется провести 34 международных конкурса.

Россия примет 16 конкурсов. Белоруссия, Китай и Иран проведут на своей территории по три конкурса. По два конкурса пройдут на территории Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Алжир, Армения Сербия и Катар проведут по одному конкурсу. Впервые на своей территории примут конкурсы АрМИ-2021 Алжир, Вьетнам, Сербия и Катар.

По итогам Армейских международных игр – 2020 первое место заняла сборная России, второе – команда Белоруссии, третье – сборная Узбекистана.

В 30 конкурсах Армейских игр приняли участие 156 команд из 32 стран. Сборная России победила в 25 конкурсах, сборная Белоруссии в 4, сборная Узбекистана в 3.

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