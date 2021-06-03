03.06.2021 (18:14)

В фестивале духовых оркестров, посвященном 100-летию Тувинской Народной Республики, принимает участие Военно-оркестровая служба ВС РФ

В Кызыле проходит III Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары в центре Азии – 2021». В этом году он посвящён 100-летию Тувинской Народной Республики.

Фестиваль проводится по инициативе Духового оркестра Правительства Республики Тыва им. Т. Д. Дулуша при поддержке Правительства Республики Тыва, Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество им. Валерия Халилова».

Участниками фестивальных мероприятий стали хедлайнеры «Спасской башни» — Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и оркестр суворовцев 3 курса Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, а также Муниципальный концертный духовой оркестр города Абакана, Военный оркестр 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), оркестр барабанщиков Кызылского президентского кадетского училища и Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша.

Праздник духовой музыки торжественно открылся 1 июня на площади Арата. На второй день кызылчан и гостей тувинской столицы ожидало зрелищное музыкальные шествие творческих коллективов, конное дефиле, марш-парад, парад дирижёров и выступление сводных духовых оркестров. А сегодня, 3 июня, Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша показал уникальную ледовую программу. Оркестр выступил перед зрителями на коньках.

«Я рад, — сказал начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил РФ — главный военный дирижёр, заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин, – что фестивальное шествие началось. 31 мая в Хабаровске завершился IX Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», а 1 июня мы совместно с ведущим музыкальным коллективом Вооружённых Сил Российской Федерации – Центральным военным оркестром и оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища открыли тувинский фестиваль «Фанфары в Центре Азии – 2021». Мы снова входим в нормальный ритм жизни. Оркестры очень этого ждали. Для музыканта, как для любого артиста, очень важны живые эмоции, поддержка зрителей в зале. Впереди ещё два фестивальных дня. Помимо конкурсных программ и концертов, проходят круглые столы и творческие встречи».

В рамках фестиваля духовых оркестров «Фанфары в Центре Азии – 2021» на ледовом катке УСК «Субедей» города Кызыла состоялся концерт Духового оркестра Правительства Республики Тыва им. Тимура Дулуша — «Музыка на льду».

Фестиваль завершится 5 июня плац-концертом Центрального военного оркестра и Духового оркестра Правительства Республики Тыва им. Тимура Дулуша в 55-й мотострелковой бригаде (горной).

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