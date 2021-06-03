03.06.2021 (18:08)

Выездная приемная Минобороны России продолжает работу в отдаленных гарнизонах Сибири

Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации продолжает работу в войсках Центрального военного округа — в Иркутском и Кызылском гарнизонах.

Работа приемной проходит под руководством начальника Управления Минобороны России по работе с обращениями граждан (общественной приемной Министра обороны Российской Федерации) Натальи Белоусовой.

«Выездная приемная Минобороны работает уже больше семи лет, с 2014 года, когда по указаниям Министра обороны Российской Федерации мы впервые объехали весь Крым. С тех пор эта форма работы постоянно практикуется», — отметила Наталья Белоусова.

Прием граждан проходит в формате встреч с военнослужащими, членами их семей и гражданским персоналом.

В состав Выездной приемной включены специалисты финансово-экономических, жилищных, кадровых, медицинских, военно-политических и иных органов военного управления Минобороны России, к которым можно обратиться с интересующими вопросами.



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