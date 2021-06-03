03.06.2021 (18:15)

В Иркутской области началось первое в летнем периоде обучения учение РВСН с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

В Ракетных войсках стратегического назначения началось первое учение в летнем периоде обучения с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования.

Первыми к несению боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования в РВСН приступили военнослужащие самого восточного – Иркутского ракетного соединения.

На учении стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В свою очередь противодиверсионные подразделения выполняют задачи по обнаружению, блокированию и ликвидации условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В учении задействовано около десяти образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, радиационной, химической и биологической защиты.

При этом стратегические ракетчики применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники, такие как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», машина дистанционного разминирования «Листва» и машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ.

В летнем периоде обучения с каждым ракетным полком будут отработаны вопросы выполнения учебно-боевых задач, как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства.

Всего к учению привлечено более 2 тысяч военнослужащих и около 200 единиц техники.

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