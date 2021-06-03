03.06.2021 (18:02)

В Департаменте военного имущества Минобороны России подвели итоги работы и наградили лучших сотрудников

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное награждение сотрудников Департамента военного имущества Минобороны России и подведомственных организаций.

Мероприятие началось с подведения итогов работы Департамента в I квартале 2021 г. С докладами выступили начальники отделов, добившихся наибольших результатов в данный период.

Так, были отмечены достижения в сферах реализации высвобождаемого движимого военного имущества, передачи на переработку и реализации лома с содержанием драгоценных металлов, закрепления жилищного фонда за ФГАУ «Росжилкомплекс». В качестве значимых результатов работы Департамента отметили оформление четырех стратегически важных водных объектов в обособленное водопользование Минобороны России на 20 лет, а также заключение концессионного соглашения на реконструкцию аэродрома Левашово и доведение его до норм годности.

В ходе награждения директор Департамента М.Сапунов лично вручил наиболее отличившимся сотрудникам благодарность Министра обороны Российской Федерации, знак отличия «За заслуги» Главного ракетно­артиллерийского управления Минобороны России, памятный знак начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, а также знак отличия «За заслуги» Департамента.

По завершении мероприятия директор поблагодарил коллег за добросовестную службу и отметил, что достигнутые успехи - это результат ежедневного труда и качественной работы.

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