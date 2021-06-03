03.06.2021 (17:56)
На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов
Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) соединения морской пехоты Балтийского флота участвовали в тренировке по развёртыванию постов разведки в позиционном районе.
Военнослужащие подразделений БЛА совершили марш в назначенный район полигона Хмелевка, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и приступили к разведке местности. Расчёты вели поиск замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, осуществляли контроль выдвижения и развёртывания подразделений, выполняющих боевые стрельбы на полигоне.
Необходимым условием выполнения задачи было обнаружение условного противника в кратчайшее время на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата. Все расчёты БЛА соединения морской пехоты флота показали высокий уровень мастерства и уложились в сроки нормативов.