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03.06.2021 (17:56)

На Балтийском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов

Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) соединения морской пехоты Балтийского флота участвовали в тренировке по развёртыванию постов разведки в позиционном районе.

Военнослужащие подразделений БЛА совершили марш в назначенный район полигона Хмелевка, развернули пост управления, запустили беспилотники «Орлан» и приступили к разведке местности. Расчёты вели поиск замаскированных командных пунктов условного противника, выполняли корректировку огня, осуществляли контроль выдвижения и развёртывания подразделений, выполняющих боевые стрельбы на полигоне.

Необходимым условием выполнения задачи было обнаружение условного противника в кратчайшее время на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата. Все расчёты БЛА соединения морской пехоты флота показали высокий уровень мастерства и уложились в сроки нормативов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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