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03.06.2021 (17:51)

Состоялись первые в летнем периоде обучения учебно-тренировочные полеты противолодочной авиации Северного флота

В Мурманской области состоялись первые в новом периоде обучения учебно-тренировочные полеты летчиков смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38, применяя радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения подводных целей, отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками. Они также тренировали технику пилотирования на различных высотах.

В ближайшее время учебные задачи выполнят экипажи противолодочных вертолетов Ка-27.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Авиация , Противолодочная авиация
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