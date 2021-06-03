03.06.2021 (17:51)
Состоялись первые в летнем периоде обучения учебно-тренировочные полеты противолодочной авиации Северного флота
В Мурманской области состоялись первые в новом периоде обучения учебно-тренировочные полеты летчиков смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота.
Экипажи противолодочных самолетов Ил-38, применяя радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения подводных целей, отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками. Они также тренировали технику пилотирования на различных высотах.
В ближайшее время учебные задачи выполнят экипажи противолодочных вертолетов Ка-27.
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