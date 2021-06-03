03.06.2021 (17:46)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие со связистами

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло теоретическое занятие со связистами.

К мероприятию, которое прошло по теме развертывания и свёртывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи, привлекли 100% военных связистов ОГРВ ПРРМ.

В ходе занятия связисты изучили порядок действий по развертыванию средств связи и организации привязки к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям, а также рассмотрели вопросы защиты средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

В завершение мероприятия военнослужащие отвечали на вопросы, связанные с тактико-техническими характеристиками закрепленной военной техники.

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