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03.06.2021 (17:43)

В Подмосковье свыше 450 новобранцев пополнят военную школу поваров ЗВО

В Подмосковье свыше 450 новобранцев пополнят военную школу поваров Западного военного округа (ЗВО) в летнем периоде обучения по специальностям повара и пекаря.

За четыре месяца обучения военнослужащие пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки и трехмесячный курс подготовки по специальности, что позволит им самостоятельно приготавливать до 120 различных блюд в объеме установленной для повара категории.

После изучения основ кухонного хозяйства, применяемого в Вооруженных Силах Российской Федерации в стационарных условиях, курсанты изучат порядок развертывания продовольственного пункта батальона и приготовление пищи в полевых условиях с применением передвижного хлебопекарного блока, передвижной хлебопекарной печи, а также передвижной блочной модернизированной и передвижной автомобильной кухонь.

После сдачи экзаменов и присвоения соответствующей квалификации военнослужащие продолжат дальнейшую службу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил, а также других силовых ведомств.

Всего за время существования военной школы поваров ЗВО было подготовлено порядка 21 тыс. высококвалифицированных кулинаров и пекарей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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