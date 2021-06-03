Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2021 (17:39)

Российские саперы в Приднестровье закрепили знания по специальной подготовке

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) было проведено теоретическое занятие по специальной подготовке.

Военнослужащие изучили устройство, тактико-технические характеристики противопехотной и фугасной мины, одиночной мины нажимного и натяжного действия, одиночной мины направленного поражения. Они также усвоили порядок действий при установке и обезвреживанию мин и требования безопасности при выполнении данных действий.

По завершении занятия саперы ОГРВ ПРРМ сдали зачеты, в ходе которых они отвечали на вопросы, сопряженные с их профессиональной деятельностью. Учебное мероприятие с саперами проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 200 разведчиков общевойсковой армии ЗВО подняты по учебной тревоге в рамках учения в Ленобласти
В общевойсковой армии ЗВО завершился сбор с начальниками служб экологической безопасности
В Ленинградской области расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе разведки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника
Свыше 35 призывников из Воронежской области отправились на обучение в Острогожский Учебный центр

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false