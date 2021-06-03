03.06.2021 (17:39)
Российские саперы в Приднестровье закрепили знания по специальной подготовке
С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) было проведено теоретическое занятие по специальной подготовке.
Военнослужащие изучили устройство, тактико-технические характеристики противопехотной и фугасной мины, одиночной мины нажимного и натяжного действия, одиночной мины направленного поражения. Они также усвоили порядок действий при установке и обезвреживанию мин и требования безопасности при выполнении данных действий.
По завершении занятия саперы ОГРВ ПРРМ сдали зачеты, в ходе которых они отвечали на вопросы, сопряженные с их профессиональной деятельностью. Учебное мероприятие с саперами проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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