Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2021 (17:37)

Военнослужащие сухопутных подразделений Балтийского флота приступили к этапу одиночной подготовки

В воинских частях и соединениях армейского корпуса Балтийского флота военнослужащие приступили к этапу одиночной подготовки. Им предстоит совершенствовать профессиональные навыки по таким дисциплинам, как тактическая, инженерная, огневая подготовки, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин.

Также на этапе одиночной подготовки в армейском корпусе запланированы сборы с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперам, наводчиками-операторами. Отработка нормативов на практике запланирована в середине июня. До этого военнослужащим предстоит изучить теоретическую часть, сдать по ней зачеты.

От качества обучения военнослужащих на этапе одиночной подготовки зависит дальнейшее боевое слаживание подразделений и их способность решить поставленную задачу.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 200 разведчиков общевойсковой армии ЗВО подняты по учебной тревоге в рамках учения в Ленобласти
В общевойсковой армии ЗВО завершился сбор с начальниками служб экологической безопасности
В Ленинградской области расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе разведки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника
Свыше 35 призывников из Воронежской области отправились на обучение в Острогожский Учебный центр

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false