03.06.2021 (17:37)

Военнослужащие сухопутных подразделений Балтийского флота приступили к этапу одиночной подготовки

В воинских частях и соединениях армейского корпуса Балтийского флота военнослужащие приступили к этапу одиночной подготовки. Им предстоит совершенствовать профессиональные навыки по таким дисциплинам, как тактическая, инженерная, огневая подготовки, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин.

Также на этапе одиночной подготовки в армейском корпусе запланированы сборы с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперам, наводчиками-операторами. Отработка нормативов на практике запланирована в середине июня. До этого военнослужащим предстоит изучить теоретическую часть, сдать по ней зачеты.

От качества обучения военнослужащих на этапе одиночной подготовки зависит дальнейшее боевое слаживание подразделений и их способность решить поставленную задачу.

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