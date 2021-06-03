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03.06.2021 (17:29)

Специалисты РЭБ ЦВО на учении в Сибири нарушили систему управления войсками условного противника

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках первого тактико-специального учения в летнем периоде обучения нарушили систему управления войсками условного противника. Отработка действий происходила на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу мероприятия, военнослужащие подразделений РЭБ во время проведения радиотехнической разведки в районах развертывания полевых пунктов управления мотострелковым соединением обнаружили каналы связи и РЛС условного противника.

Расчеты комплексов «Борисоглебск-2» и «Житель» определили координаты узла связи, пункта управления, а также диапазоны основных и запасных частот радиосети «противника» и применили против них средства подавления с установкой устойчивых радиопомех, нарушив при этом функционирование всех систем управления войсками противника.

К учению привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной техники.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское, зенитное ракетное соединения, войска связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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