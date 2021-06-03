03.06.2021 (17:26)

Вертолетчики ЦВО выполнили учебно-тренировочные полеты в темное время суток в Новосибирской области

В Новосибирской области экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа (ЦВО) выполнили учебно-тренировочные полеты в темное время суток с применением приборов ночного видения.

Военнослужащие отработали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Кроме того, экипажи совершенствовали практические навыки управления ударными вертолетами, выполняя взлет, посадку, полет по заданному маршруту по приборам и визуальному ориентированию в тёмное время суток как в одиночном порядке, так и в составе пар.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы более 10 вертолетов Ми-8АМТШ-В, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава отдельного вертолетного полка, входящего в состав общевойскового объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа.

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