Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2021 (17:26)

Вертолетчики ЦВО выполнили учебно-тренировочные полеты в темное время суток в Новосибирской области

В Новосибирской области экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» Центрального военного округа (ЦВО) выполнили учебно-тренировочные полеты в темное время суток с применением приборов ночного видения.

Военнослужащие отработали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Кроме того, экипажи совершенствовали практические навыки управления ударными вертолетами, выполняя взлет, посадку, полет по заданному маршруту по приборам и визуальному ориентированию в тёмное время суток как в одиночном порядке, так и в составе пар.

В учебно-тренировочных полетах были задействованы более 10 вертолетов Ми-8АМТШ-В, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава отдельного вертолетного полка, входящего в состав общевойскового объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В парке «Патриот» пройдет масштабный праздник, посвященный 90-летию военно-транспортной авиации
Екатеринбургские суворовцы стали призерами «Национальной Премии детского патриотического творчества-2021»
За два дня конкурса «Армейский запас-2021» военные повара приготовили более 200 блюд
Около 200 тыс. военнослужащих и членов их семей привито от коронавируса в регионах дислокации ЦВО

Метки:
Центральный военный округ , Авиация , Армейская авиация , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false