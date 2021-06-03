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03.06.2021 (17:22)

В Хакасии на реке Абакан военнослужащие ЦВО завершили строительство второй водозащитной дамбы

В Республике Хакасия военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) завершили строительство второй водозащитной дамбы на берегу реки Абакан. За короткий срок военные железнодорожники возвели гидросооружение длиной 500 метров и шириной около 4 метров, использовав при этом более 9000 тысяч кубометров скального грунта с левого берега у села Аскиз.

В ликвидации последствий паводка было задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники. Решение об оказании помощи ранее принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы Республики Хакасия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Центральный военный округ
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