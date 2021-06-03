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03.06.2021 (17:10)

В Астрахани региональное отделение ДОСААФ провело акцию «Будь готов к защите детства!», приуроченную ко Дню защиты детей

В Астрахани региональное отделение ДОСААФ провело акцию «Будь готов к защите детства!», приуроченную ко Дню защиты детей.

У фонтана возле Триумфальной арки, в месте большого скопления детей и их родителей, была развернута площадка ДОСААФ. На ней каждый мог проверить свои силы в разборке-сборке автомата Калашникова, примерить средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.

Это место выбрано было неслучайно, именно здесь расположен играющий фонтан, и детвору как магнитом притягивают струи воды в это жаркую пору, некоторые специально приезжают с детьми, что бы несколько часов провести рядом с прохладной влагой.

Проводить мастер-класс помогали воспитанники секции авиамоделизма Астраханского авиаспортклуба Данила Башмачников и Александр Коломин. Дети с интересом знакомились с оружием и учились его разбирать. Каждому прошедшему мастер-класс выдавалось свидетельство с логотипом ДОСААФ. Астраханцы сделали множество фотографий детей на фоне баннеров регионального отделения ДОСААФ. Через социальные сети родители извещали знакомых о нашей площадке, и народ к ней потянулся. Приятно, что ветераны ДОСААФ, такие как Закир Акмаев, проработавший в системе оборонного общества более 40 лет, приводили своих внуков и рассказывали им об организации.

День защиты детей прошел, как всегда, весело, интересно и плодотворно. Подобные акции астраханских досаафовцев способствуют поддержанию имиджа оборонной организации на должном уровне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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