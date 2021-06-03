03.06.2021 (16:31)

В Москве состоялась первая церемония вручения переходящих кубков лучшим участникам военного парада на Красной площади по случаю Дня Победы

Сегодня в зале Военного совета Главного командования Сухопутных войск в торжественной обстановке впервые были вручены переходящие кубки лучшим парадным расчетам военного парада на Красной площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие командующий военным парадом 9 мая 2021 года, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, председатель Общественного совета при Минобороны России, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, военный комендант г. Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев и председатель Совета директоров Национальной Ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр Каньшин.

Награждение проводилось в 9 номинациях: «Лучшему парадному расчету», «Лучшей роте парадного расчета», «Лучшему парадному расчету высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации», «Лучшему парадному расчету довузовских образовательных организаций», «Лучшему парадному расчету соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации», «Лучшему парадному расчету министерств и ведомств Российской Федерации», «Лучшему парадному расчету военнослужащих-женщин», «Лучшему парадному расчету механизированной колонны», «Лучшему экипажу механизированной колонны».

Кроме того, отдельные, поощрительные кубки был вручены парадному расчету ВВПОД «Юнармия» и 2-й роте военнослужащих-женщин.

По словам командующего военным парадом, главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова, создание подобной традиции созрело давно, ведь несмотря на то, что все участники военного парада – это уже лучшие представители видов и родов Вооруженных Сил, а также других силовых ведомств, но все же дух состязательности из года в года присутствует с первых совместных тренировок.

Подобного рода церемонию вручения переходящих кубков планируется проводить ежегодно. Лучшие парадные расчеты будут вписаны в специально изготовленные формуляры к переходящим кубкам, которые будут храниться на постоянной основе в военной комендатуре города Москвы.

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