Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2021 (16:31)

В Москве состоялась первая церемония вручения переходящих кубков лучшим участникам военного парада на Красной площади по случаю Дня Победы

Сегодня в зале Военного совета Главного командования Сухопутных войск в торжественной обстановке впервые были вручены переходящие кубки лучшим парадным расчетам военного парада на Красной площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие командующий военным парадом 9 мая 2021 года, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, председатель Общественного совета при Минобороны России, главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, военный комендант г. Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев и председатель Совета директоров Национальной Ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Александр Каньшин.

Награждение проводилось в 9 номинациях: «Лучшему парадному расчету», «Лучшей роте парадного расчета», «Лучшему парадному расчету высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации», «Лучшему парадному расчету довузовских образовательных организаций», «Лучшему парадному расчету соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации», «Лучшему парадному расчету министерств и ведомств Российской Федерации», «Лучшему парадному расчету военнослужащих-женщин», «Лучшему парадному расчету механизированной колонны», «Лучшему экипажу механизированной колонны».

Кроме того, отдельные, поощрительные кубки был вручены парадному расчету ВВПОД «Юнармия» и 2-й роте военнослужащих-женщин.

По словам командующего военным парадом, главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова, создание подобной традиции созрело давно, ведь несмотря на то, что все участники военного парада – это уже лучшие представители видов и родов Вооруженных Сил, а также других силовых ведомств, но все же дух состязательности из года в года присутствует с первых совместных тренировок.

Подобного рода церемонию вручения переходящих кубков планируется проводить ежегодно. Лучшие парадные расчеты будут вписаны в специально изготовленные формуляры к переходящим кубкам, которые будут храниться на постоянной основе в военной комендатуре города Москвы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Спортсмены ЦСКА завоевали 7 наград на Международных соревнованиях по боксу памяти Героя Советского Союза К. Короткова в Хабаровске
Ракетные комплексы «Искандер-М» доставлены обратно в Оренбургскую область после военного парада в ознаменование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре
Минобороны РФ возродило для спортсменов нагрудный знак, утвержденный Николаем II
Военная техника, задействованная в параде Победы на Дворцовой площади, возвращается в пункты постоянной дислокации

Метки:
Военные парады , Награждения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false