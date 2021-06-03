03.06.2021 (15:45)

В парке «Патриот» пройдет масштабный праздник, посвященный 90-летию военно-транспортной авиации

На Соборной площади перед Главным храмом Вооружённых Сил Российской Федерации в парке «Патриот» пройдут мероприятия, посвященные 90-летию военно-транспортной авиации (ВТА). В честь праздника состоится торжественное построение военнослужащих командования, соединений и авиационных полков ВТА; пройдет митинг и награждение отличившихся офицеров. Затем парадные расчеты пройдут торжественным маршем.

Концертная программа мероприятия включает в себя показательное выступление оркестра и роты почетного караула Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Также выступят военнослужащие подразделения Воздушно-десантных войск и ансамбли песни и пляски командований ВТА и ВДВ.

В летной программе примет участие пилотажная группа «Русские Витязи», которая продемонстрирует свою обновленную программу на новых многоцелевых истребителях Су-35с. Летчики выполнят комплекс фигур высшего пилотажа в составе шести экипажей с новыми формами построения; в составе четырех экипажей в построении «плотный ромб». Также будут продемонстрированы фигуры одиночного пилотажа, такие как как «управляемый штопор», «кадушка», «форсированный разворот», «колокол».

Мероприятия, посвященные 90-летию военно-транспортной авиации, пройдут с 10:00 до 12:00 4 июня 2021 г.

Справочно:

1 июня в 1931 году был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.

В настоящее время ВТА – составная часть Воздушно-космических сил, является средством Верховного Главного командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, выполнения других специальных задач.

На вооружении соединений и частей ВТА состоят военно-транспортные самолеты Ил-76, Ан-26, Ан-22 (Антей), Ан-124 (Руслан), Ан-12 и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируются 12 типов воздушных судов.

В первом полугодии 2021 г. командованием ВТА проведено более 20 учений различного уровня. За данный период средний налет на летчика составил около 100 часов. Все поставленные перед личным составом в учебном периоде задачи выполнены, и выполнены с высоким качеством.

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