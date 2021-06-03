03.06.2021 (15:21)
В Военной академии МТО состоялось итоговое заседание приемной комиссии
В Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва в Санкт-Петербурге прошло итоговое заседание приемной комиссии по проведению конкурсных (вступительных) испытаний по отбору кандидатов из числа офицеров на учебу в вузе.
У кандидатов, помимо теоретических и практических знаний, оценивались годность по состоянию здоровья, а также физическая готовность по трем направлениям: сила, быстрота и выносливость.
На итоговом заседании приемной комиссии довели результаты вступительных испытаний и на построении огласили список поступивших кандидатов.
Начальники курсов уже приступили к формированию учебных подразделений.
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