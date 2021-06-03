Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2021 (15:21)

В Военной академии МТО состоялось итоговое заседание приемной комиссии

В Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва в Санкт-Петербурге прошло итоговое заседание приемной комиссии по проведению конкурсных (вступительных) испытаний по отбору кандидатов из числа офицеров на учебу в вузе.

У кандидатов, помимо теоретических и практических знаний, оценивались годность по состоянию здоровья, а также физическая готовность по трем направлениям: сила, быстрота и выносливость.

На итоговом заседании приемной комиссии довели результаты вступительных испытаний и на построении огласили список поступивших кандидатов.

Начальники курсов уже приступили к формированию учебных подразделений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков вручил Георгиевское знамя новому начальнику РГВВДКУ
Специалисты МТО Западного военного округа наведут семь мостов через реки в Тульской области
На конкурсе «Армейский запас» военнослужащие выпекли свыше 100 наименований хлебобулочных изделий
В Главном храме Вооружённых Сил России состоится торжественная церемония выпуска курсантов Военного университета

Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false