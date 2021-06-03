03.06.2021 (14:37)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков вручил Георгиевское знамя новому начальнику РГВВДКУ

В Рязани командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков вручил Георгиевское знамя назначенному начальнику Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Как символ воинской славы, доблести и чести, знамя было вручено новому начальнику, гвардии полковнику Руслану Евкодимову, в торжественной обстановке перед строем курсантов, слушателей и профессорско-преподавательского состава.

Затем командующий ВДВ обратился со словами поздравления и напутствия к курсантам и профессорско-преподавательскому составу: «Полковник Евкодимов имеет огромный опыт работы в войсках. Знания и умения, полученные им в стенах легендарного училища, помогли ему пройти служебный путь от командира парашютно-десантного взвода, до начальника Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Уверен, что под его руководством коллектив училища справится со всеми поставленными задачами, достигнет новых высот и на деле докажет, что является лучшим учебным заведением Минобороны России» – отметил в своем выступлении генерал полковник Андрей Сердюков.

Гвардии полковник Руслан Евкодимов – выпускник РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова 2001 года выпуска. Проходил службу на различных должностях от командира парашютно-десантного взвода до командира отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск.

В 2010 году окончил ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации». В 2021 окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

На сегодняшний день Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище осуществляет подготовку курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Оно является крупным научным центром, где обучение ведут преподаватели с боевым опытом, среди которых 32 доктора и 179 кандидатов наук, 54 доцента кафедр.

Наряду с подготовкой курсантов для Вооруженных Сил России в училище на специальном факультете осуществляется подготовка иностранных военнослужащих. В настоящее время здесь проходят курсы слушатели из более чем 25 стран. В их числе военнослужащие из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и дальнего зарубежья.

Только в 2020 году из стен училища выпустилось 460 лейтенантов, а 97 выпускников получили дипломом с отличием. Кроме того, лейтенантские погоны были вручены 58 офицерам иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, успешно закончивших специальный факультет. Среди выпускников 14 мастеров спорта, 237 кандидатов в мастера спорта, остальные имеют разряды по различным видам спорта.

За годы своего существования училище выпустило более 50 тысяч командиров, которые своей ратной службой внесли неоценимый вклад в историю Красной армии, Советского Союза и историю боевой славы Российской Федерации. Среди его выпускников 53 Героя Советского Союза и 83 Героя Российской Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации Рязанской области, центральных органов военного управления Минобороны России, командование училища, начальники РГВВДКУ, которые возглавляли учебное заведение; представители органов государственной власти, местного самоуправления, ветеранских и общественных организаций города Рязани.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице