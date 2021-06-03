03.06.2021 (13:54)

Екатеринбургские суворовцы стали призерами «Национальной Премии детского патриотического творчества-2021»

1 июня 2021 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения финалистов «Национальной Премии детского патриотического творчества-2021».

В номинации «вокал» в финал вышел вокальный ансамбль Екатеринбургского суворовского военного училища «Виват, кадет! ЕкСВУ». Они представили проект «Героев былых времен будем достойны!», посвященный памяти народного артиста СССР В.С. Ланового.

Солист младшего состава Георгий Третьяков, солист среднего состава Тимур Рагимов и руководитель коллектива Надежда Симонова удостоились сертификата «Дипломант Национальной Премии детского патриотического творчества-2021».

В конкурсе приняли участие более 10 тыс. детей из 80 регионов России. Его цели – содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей, выявление и поддержка талантливой молодежи, развитие молодежного патриотического движения в России, возрождение и сохранение национальных духовных и культурных традиций, преемственности и связи поколений.

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