03.06.2021 (14:29)
Более 200 разведчиков общевойсковой армии ЗВО подняты по учебной тревоге в рамках учения в Ленобласти
В Ленинградской области более 200 военнослужащих подразделений войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактико-специальном учении на полигоне Кирилловский.
В ходе выполняемых мероприятий военнослужащие разведбатальона совершили 50-километровый марш комбинированным способом на территорию полигона. Прибыв в назначенный район, разведчики отработали нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций для бронетехники, организации охраны и обороны занимаемого района, ведению наземной и воздушной разведки условного противника.
На завершающем этапе учения разведчики выполнили комплексное задание, включающее в себя разведку и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования, поиск и захват документов, содержащих сведения особой важности.
Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки в установке минно-взрывных заграждений, организации засад, скрытному передвижению в условиях ведения противником наблюдения с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов.
К учению привлекалось более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательных подразделений.