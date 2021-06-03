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03.06.2021 (14:29)

Более 200 разведчиков общевойсковой армии ЗВО подняты по учебной тревоге в рамках учения в Ленобласти

В Ленинградской области более 200 военнослужащих подразделений войсковой разведки Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в тактико-специальном учении на полигоне Кирилловский.

В ходе выполняемых мероприятий военнослужащие разведбатальона совершили 50-километровый марш комбинированным способом на территорию полигона. Прибыв в назначенный район, разведчики отработали нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций для бронетехники, организации охраны и обороны занимаемого района, ведению наземной и воздушной разведки условного противника.

На завершающем этапе учения разведчики выполнили комплексное задание, включающее в себя разведку и уничтожение условного незаконного вооруженного формирования, поиск и захват документов, содержащих сведения особой важности.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки в установке минно-взрывных заграждений, организации засад, скрытному передвижению в условиях ведения противником наблюдения с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов.

К учению привлекалось более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательных подразделений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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