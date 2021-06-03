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03.06.2021 (13:40)

В Ленинградской области расчеты БЛА «Орлан-10» ЗВО в ходе разведки обнаружили более пятидесяти объектов условного противника

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тренировок по воздушной разведке обнаружили более пятидесяти различных замаскированных объектов условного противника.

Наблюдая с высоты от 400 до 1500 тысяч метров, операторы беспилотных аппаратов осуществили поиск командно-наблюдательных пунктов, окопов и траншей, полевых дорог, фортификационных сооружений и огневых средств неприятеля. Военнослужащие совершенствовали свои навыки в различных погодных условиях, в различное время суток, а также при условии ведения противником активного радиоэлектронного подавления.

К учебному мероприятию было привлечено более 50 военнослужащих. Всего было задействовано около 10 комплексов беспилотной авиации. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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