03.06.2021 (13:25)

Свыше 35 призывников из Воронежской области отправились на обучение в Острогожский Учебный центр

Свыше 35 призывников весенней кампании из Воронежской области отправились в Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации для прохождения обучения по программе механиков-водителей.

Перед отправкой в войска военнослужащие призывной службы получили полный комплект военной формы, несессер с предметами личной гигиены, банковые и персональные электронные карты, а также средства индивидуальной защиты: маски и дезинфицирующие растворы. Автомобильный транспорт, который предварительно прошёл санобработку, сопровождали сотрудники 47-й военной автоинспекции и военные полицейские Воронежского военного гарнизона.

В ходе подготовки военнослужащие изучат всю теоретическую часть по эксплуатации колёсной военной техники и отработают полный учебный курс на специальных динамических тренажёрах. После призывники приступят к занятиям на автодромах повышенной сложности, которые состоят из более чем 20 препятствий. Руководить ими будут многократные призёры конкурса Армейских международных игр «Мастера автобронетанковой техники».

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