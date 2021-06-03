Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2021 (13:25)

Свыше 35 призывников из Воронежской области отправились на обучение в Острогожский Учебный центр

Свыше 35 призывников весенней кампании из Воронежской области отправились в Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны Российской Федерации для прохождения обучения по программе механиков-водителей.

Перед отправкой в войска военнослужащие призывной службы получили полный комплект военной формы, несессер с предметами личной гигиены, банковые и персональные электронные карты, а также средства индивидуальной защиты: маски и дезинфицирующие растворы. Автомобильный транспорт, который предварительно прошёл санобработку, сопровождали сотрудники 47-й военной автоинспекции и военные полицейские Воронежского военного гарнизона.

В ходе подготовки военнослужащие изучат всю теоретическую часть по эксплуатации колёсной военной техники и отработают полный учебный курс на специальных динамических тренажёрах. После призывники приступят к занятиям на автодромах повышенной сложности, которые состоят из более чем 20 препятствий. Руководить ими будут многократные призёры конкурса Армейских международных игр «Мастера автобронетанковой техники».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО отработали действия по тушению ландшафтного пожара в Воронежской области
В Западном военном округе проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
В Подмосковье пройдет конкурс подразделений военной полиции АрМИ-2021 «Страж порядка»
Моральную устойчивость разведчиков проверили на спецполосе препятствий в Подмосковье

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false