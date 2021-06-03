03.06.2021 (12:41)

Танкисты российской военной базы ЮВО из Абхазии выполнят боевые стрельбы в Адыгее

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, приступили к первому в летнем периоде обучения полевому выходу на полигоне Майкопский в Адыгее.

Около месяца танкисты будут выполнять различные огневые задачи, в том числе по стрельбе из орудий современных танков Т-72Б3 с ходу по появляющимся и движущимся мишеням; по уничтожению воздушных целей из крупнокалиберного пулемета «Корд». Средняя дальность до целей составит около 2 тыс. м, а дистанция ведения огня в движении – 700 м.

Особенностью занятий является применение вмонтированного в штатное 125-мм орудие вкладного 14,5-мм ствола, что позволяет вместо основного боевого запаса расходовать боеприпасы малого калибра. Таким образом будет снижен износ танковой пушки и с меньшими затратами будут подготовлены танковые экипажи к стрельбе штатными снарядами.

Кроме того, механики-водители выполнят упражнения по вождению танков на труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

В ходе полевого выхода на каждый экипаж отводится не менее 20 часов комплексных занятий по вождению боевых машин и не менее 20 часов огневой подготовки. Каждое второе занятие будет проводиться в ночное время суток.

В завершение учебного мероприятия танковые подразделения проведут тактическое учение, в ходе которого отработают различные виды боя. Они также выполнят боевые стрельбы из орудий танков по мишеням, имитирующим легкую и тяжело бронированную технику противника.

Всего в мероприятии принимают участие около 100 танкистов ЮВО, задействовано до 30 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, поступившие на вооружение военной базы в августе прошлого года.

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