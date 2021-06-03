03.06.2021 (11:04)

В Абхазии на летний период обучения запланировано более 100 различных учений с военнослужащими ЮВО

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе летней боевой учебы примут участие в более 100 тактических, тактико-специальных и командно-штабных учениях и тренировках в полевых условиях.

Большая их часть будет проходить в горной местности и в ночное время. Каждый военнослужащий мотострелкового подразделения базы за весь учебный период проведет в полевых условиях более 2,5 месяцев.

Многие занятия по физической подготовке будут проводиться на учебно-тренировочном комплексе площадью более 750 кв. м, который находится на береговой линии Черного моря. На этом объекте военнослужащие ЮВО освоят навыки военно-прикладного плавания, в том числе в военной форме одежды с оружием. Одновременно на учебном комплексе могут заниматься до 100 человек.

В ходе учебных мероприятий основное внимание будет уделено применению сил беспилотной летательной авиации и борьбе с авиационными дронами. Всего планируется задействовать около 1 тыс. единиц военной техники.

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