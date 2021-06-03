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03.06.2021 (12:00)

В Ставропольском крае более 3 тысяч мотострелков ЮВО приступили к занятиям по модульной системе

Подразделения отдельной мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Ставропольском крае, приступили к занятиям по модульной системе.

Суть данной системы заключается в раздельных потоках обучения подразделений, включающих освоение теории в учебных классах, приобретение практических навыков с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров, а затем отработку задач непосредственно на полигонах. При этом места проведения занятий сменяются между подразделениями еженедельно.

Таким образом в течение месяца военнослужащие две недели изучают теорию, закрепляют полученные знания на приказарменной учебно-материальной базе, а одну неделю посвящают практике, круглосуточно находясь в полевых условиях.

В ходе полевых занятий военнослужащим бригады предстоит отработать ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий. Они будут выполнять упражнения учебных стрельб из вооружения МТ-ЛБ, танков Т-72Б3М, а также из гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя», пулеметов «Печенег» и другого стрелкового оружия.

Система позволяет обеспечить максимальное привлечение личного состава к обучению по предметам боевой подготовки без отрыва от выполнения обязанностей внутренней службы и боевого дежурства.

К отработке практических задач привлечено более 3 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 500 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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