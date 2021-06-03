03.06.2021 (09:41)

На Северном Кавказе зенитчики ЮВО отразили ракетно-авиационный удар условного противника

В Ставропольском крае на полигоне Серноводский в ходе плановых мероприятий боевой подготовки расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М» войск противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), прикрывая важные наземные объекты и войска, отразили ракетно-авиационный удар условного противника.

В роли противника выступали экипажи разных типов самолетов: истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25СМ, а также вертолетов Ми-8АМТШ.

Самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, осуществляли полеты на максимальных и минимальных высотах, выполняли фигуры сложного пилотажа.

Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение. Когда они вошли в дальнюю границу зоны поражения комплексов, они были уничтожены условными пусками ракет. В ходе отработки отражении удара боевые расчеты произвели более 20 реальных пусков и около 10 имитационных.

В общей сложности в мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

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