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03.06.2021 (10:51)

Военные инженеры общевойсковой армии ЗВО отработали действия по тушению ландшафтного пожара в Воронежской области

С подразделениями инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) проведено специальное учение по тушению ландшафтного пожара в Воронежской области.

В ходе учения военнослужащие совершили марш на полигон, где при помощи машин раграждения ИМР-2 и инженерных электростанций ЭД-30-АИ провели мероприятия по расчистке дороги для дальнейшего продвижения пожарной техники. Также для пересечения речной преграды военнослужащие задействовали плавающие транспортёры ПТС и сборные понтонные парки.

Военные инженеры с помощью ранцевых огнетушителей РП-15 согласно нормативу смогли взять очаг возгорания в кольцо и предотвратить дальнейшее распространение огненной стихии. После учения военнослужащие отработали действия по ликвидации последствий различного рода чрезвычайных ситуаций.

К учению привлекалось более 300 военнослужащих инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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