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03.06.2021 (14:01)

В общевойсковой армии ЗВО завершился сбор с начальниками служб экологической безопасности

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области в рамках сбора с начальниками служб экологической безопасности прошли показные занятия по разрешению кризисных ситуаций.

Военнослужащие подразделений ликвидации последствий катастроф под руководством начальников служб на практике отработали действия в случае тушения природных пожаров, разлива топлива на местности и в мелких водоемах, а также получили навыки в устранении завалов и спасении пострадавших при отравлении угарным газом.

В ходе тренировки участники сбора отработали более 25 задач различного характера, закрепили навыки в мониторинге и оценке состояния окружающей среды.

Подразделения общевойсковой армии ежегодно привлекаются к ликвидации последствий нештатных ситуаций на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За минувший год военнослужащие совершили более 20 выездов на места выполнения специальных задач.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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