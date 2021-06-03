03.06.2021 (11:35)

В Новороссийской военно-морской базе проведено учение по прикрытию пункта базирования от авиаудара условного противника

С дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) Черноморского флота проведено учение по прикрытию пункта базирования кораблей от массированного авиаудара.

По замыслу мероприятия, средствами разведки базы была обнаружена группа самолётов условного противника. Дежурные силы ПВО на кораблях были приведены в боевую готовность, сигнал о приближении авиагруппы противника был передан на все корабельные силы флотского объединения для эффективного распределения целей.

В ходе учения расчёты ПВО кораблей Новороссийской ВМБ взяли на сопровождение цели, которые были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей, и условно уничтожили их до совершения захода на боевой курс.

Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота на кораблях Новороссийской ВМБ, находящихся на боевом дежурстве по ПВО.

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