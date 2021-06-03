03.06.2021 (09:35)
Военнослужащие ЦВО завершили работы по возведению защитной дамбы в Кызыле
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили работы по возведению защитной дамбы для предотвращения подтопления пригородных районов Кызыла в Республике Тыва.
В ходе проведения работ военнослужащими было уложено почти 3 тысячи мешков с грунтом, протяженность возводимой дамбы составила около 500 метров. Для оказания помощи местному населению в борьбе с подтоплением задействовано более 100 военнослужащих и 6 единиц техники.
Сложная паводковая ситуация в Туве сложилась из-за обильных ливневых дождей и таяния снега в горах. Решение о выделении сил и средств для борьбы с паводком принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин по обращению Правительства Республики Тыва.
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