03.06.2021 (09:30)

С расчетом радиолокационного комплекса ВВО «Сопка-2» на острове Врангеля проведена тренировка по обнаружению группы малоразмерных целей

Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа, дислоцированного на острове Врангеля, в рамках нового периода обучения, приняли участие в комплексной тренировке с применением радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2». Он был задействован для получения и анализа информации о воздушной обстановке в арктической зоне.

По замыслу мероприятия моделировался полет группы малоразмерных целей, летящих на разных высотах и скоростях, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника.

В ходе тренировки все малоразмерные цели группы были обнаружены и классифицированы, информация о них обобщена и проанализирована, затем оперативно передана на командный пункт ПВО Восточного военного округа.

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