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03.06.2021 (08:00)

За два дня конкурса «Армейский запас-2021» военные повара приготовили более 200 блюд

В Саратовской области за два дня Всеармейского этапа конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021» военные повара приготовили более 200 блюд.

На учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле» более 90 поваров соревнуются в приготовлении полноценного обеда по установленному меню и произвольной рецептуре.

В продуктовую корзину установленного меню входит 60 наименований продуктов из которых участникам необходимо приготовить: винегрет с фасолью и салат из цветной капусты с говядиной; суп-лапшу домашнюю с грибами и солянку мясную сборную; рулетики из говядины с капустно-морковными котлетами и биточки из рыбы с запеченным взбитым белком с рисом и овощами под соусом голландским; теплые закуски «Судак в кляре» на белковой подушке с соусом «майонез» и «Индейка с яблоком, черносливом и соусом красным основным»; морс из клюквы и кисель лимонный.

По произвольной рецептуре личный состав готовит по заранее выбранному меню, которое сформировано на основе продуктовой корзины, включающей в себя более 50 наименований продуктов.

Качество приготовленных блюд оценивала комиссия, которая проверяла, как органолептические свойства продуктов - вкус, цвет, запах, так и эстетический вид - внешнее оформление.

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Метки:
Центральный военный округ
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