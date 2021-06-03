03.06.2021 (07:45)

Около 200 тыс. военнослужащих и членов их семей привито от коронавируса в регионах дислокации ЦВО

Около 200 тыс. военнослужащих соединений, воинских частей и учреждений в регионах дислокации Центрального военного округа (ЦВО), а также гражданский персонал и члены их семей привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса с декабря прошлого года. В том числе на добровольной основе прививают вакциной военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и изъявивших желание пройти иммунизацию. Вакцинация проходит на базе военных госпиталей и медицинских учреждений соединений и воинских частей.

К вакцинации привлекались все категории военнослужащих и члены их семей, гражданский персонал воинских частей и учреждений, которые ранее не болели COVID-19 и не имели симптомов простудных заболеваний. Иммунизация проводилось с письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстан.

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