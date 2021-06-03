03.06.2021 (09:20)
На Черноморском флоте завершается проверка уровня физической подготовки военнослужащих
На Черноморском флоте (ЧФ) завершается проверка уровня физической подготовки военнослужащих штаба и управления флота, соединений и частей за зимний период обучения.
Комиссией под руководством помощника командующего ЧФ по физической подготовке были проверены вопросы организации физической подготовки, состояние учебно-материальной базы, а также уровень физической подготовленности военнослужащих управлений и подразделений объединений, соединений и частей в быстроте, силе и выносливости в зависимости от возрастных групп.
Все военнослужащие, как мужчины, так и женщины, сдали нормативы по трём дисциплинам: быстрота, сила и выносливость.
Итоговая оценка каждому военнослужащему будет выставлена по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации».
По итогам проверки физической подготовки офицеры и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, успешно сдавшие нормативы, будут представлены к поощрению ежемесячной денежной премией.