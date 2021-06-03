03.06.2021 (07:00)

В Сибири начались сборы с командирами батальонов общевойскового объединения ЦВО

В общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО) начались учебно-методические сборы с командирами батальонов и их заместителями. Мероприятие проходит на базе мотострелкового соединения, дислоцированного в Кемеровской области, под руководством временно исполняющего обязанности командующего общевойскового объединения полковника Бориса Шаля.

В ходе сборов офицеры изучат требования руководящих документов по организации и проведению мероприятий повседневной деятельности, пройдут проверку на уровень подготовленности по основным предметам профессионально-должностной подготовки. С военнослужащими будут проведены контрольные занятия по физической, тактической и другим дисциплинам. В рамках сдачи нормативов по огневой подготовке офицеры выполнят стрельбу из стрелкового оружия (пистолетов ПМ и автоматов АК-74), из штатного вооружения боевых машин пехоты (БМП) и танков Т-72Б3. С офицерами также будут проведены контрольные занятия по вождению автомобильной техники, БМП и танков.

Сборы с командирами батальонов и их заместителями способствуют поддержанию знаний, совершенствованию умений, закреплению навыков, необходимых офицерам для выполнения своих должностных обязанностей.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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