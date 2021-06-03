03.06.2021 (10:35)

Тульские суворовцы заступили в Почетный караул

31 мая воспитанники Тульского суворовского военного училища заступили в Почетный караул для несения Вахты памяти у Вечного огня на площади Победы. В период Великой Отечественной войны в этой части города проходил передний край обороны, где шли ожесточенные бои. В память о героических защитниках Тулы на площади Победы в 1965 году был сооружен монументальный памятник, у основания которого зажжен Вечный огонь.

В начале 70-х годов XX века у Вечного огня был установлен Пост № 1 для несения Вахты памяти. Лучшим воспитанникам Тульского СВУ было предоставлено право заступить в Почетный караул.

Все воспитанники прошли перед началом Вахты памяти специальную подготовку. Несение службы в Почетном карауле на Посту № 1 для суворовцев – это еще одна возможность проявить уважение к героическому прошлому нашей Родины, испытать чувство гордости за страну и свой город, выработать качества, необходимые на службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Суворовцы будут участвовать в несении Почетного караула до 5 июня.

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