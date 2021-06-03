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03.06.2021 (06:45)

В Забайкальском крае расчеты всепогодного ЗРК «Тор-М2» ВВО отработали уничтожение ударных дронов «противника»

В Забайкальском крае военнослужащие зенитно-ракетного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) провели электронные пуски с использованием вооружения боевых машин всепогодного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2». В ходе мероприятия боевой подготовки были отработаны действия по уничтожению ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника.

С получением сигнала о воздушном нападении зенитчики осуществили подготовку техники в районе выполнения задач, с маскировкой позиций.

На огневом рубеже, расчеты пусковых установок «Тор-М2» произвели электронные пуски ракет по обнаруженным БпЛА, исходя из информации, полученной от операторов станции обнаружения целей.

Помимо этого, в ходе занятия военнослужащие отработали заряжание пусковых установок с помощью транспортно-заряжающих машин.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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